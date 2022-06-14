خسارة 1.2 مليار يورو.. إضراب سائقي الشاحنات في كوريا الجنوبية يخنق سلاسل التوريد

وتعاني سلاسل التوريد في العالم، المتضررة في الأساس جراء الحرب في أوكرانيا والقيود في الصين، منذ الأسبوع الماضي من إضراب سائقي الشاحنات في كوريا الجنوبية؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود.