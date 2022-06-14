خسارة 1.2 مليار يورو.. إضراب سائقي الشاحنات في كوريا الجنوبية يخنق سلاسل التوريد

أدى إضراب سائقي الشاحنات، الذي دخل يومه الثامن، اليوم (الثلاثاء) إلى تعطيل الإنتاج والنقل في قطاعات حيوية؛ مثل الصلب والبتروكيماويات والسيارات؛ مما أدى إلى خسائر بنحو 1.6 تريليون وون (1.2 مليار يورو)، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.
وتعاني سلاسل التوريد في العالم، المتضررة في الأساس جراء الحرب في أوكرانيا والقيود في الصين، منذ الأسبوع الماضي من إضراب سائقي الشاحنات في كوريا الجنوبية؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود.
وكوريا الجنوبية هي أكبر مصدر لرقائق تخزين الذاكرة وموطن سامسونغ، عملاق صناعة الشرائح للإلكترونيات في العالم، بالإضافة إلى كبرى شركات السيارات مثل كيا وهيونداي، وفقاً لـ"فرانس 24".
ويُعد هذا الإضراب آخر اختبار لسلاسل التوريد العالمية التي تواجه بالفعل تحديات؛ بسبب الإغلاق المطول في الصين والحرب في أوكرانيا، كما أنه أول إضراب واسع النطاق يواجهه الرئيس المحافظ المنتخب حديثًا يون سوك-يول، المؤيد للشركات التجارية، والذي تعهّد باتّباع نهج حازم إزاء الاحتجاجات الاجتماعية.
وتوقّف السائقون عن العمل الأسبوع الماضي، وعطلوا نشاط الموانئ والمصانع في رابع أكبر اقتصاد في آسيا؛ احتجاجًا على إلغاء الحد الأدنى للأجور وارتفاع التكاليف.