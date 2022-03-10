خطأ فادح يُطيح بوزير النقل الجزائري من منصبه

أقال الرئيس الجزائري، اليوم (الخميس)، وزير النقل لارتكابه خطأً فادحًا في ممارسة مهامه.
وقالت الرئاسة في بيان: "أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحًا، خلال ممارسته مهامه".
وبيّنت أن الإقالة حصلت بعد استشارة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان.
وأضافت أنه جرى تكليف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزارة النقل بالنيابة.
ونادرًا ما تتم المجاهرة بمثل هذا السبب، الذي لم يتضح ما هو بالضبط، وهو ثاني وزير يُقال منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في ديسمبر 2019.