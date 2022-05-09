خطاب النصر والأكاذيب.. "الناتو" يدعو "بوتين" لوقف الحرب فورًا!

ورفض الأمين العام للناتو اتهامات موسكو بأن تحالف الدفاع الغربي يتصرف بعدوانية، وقال: "لأكثر من سبعة عقود كنا قادرين على منع الحرب عن حلفائنا. حلف شمال الأطلسي هو تحالف دفاعي، والأزمة الحالية تُظهر أنه من الضروري لأوروبا وأمريكا الشمالية أن تتضافرا معًا في الناتو؛ لضمان السلام والحفاظ على قيم الحرية والديمقراطية".