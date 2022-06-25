"خطط إسرائيلية فتاكة".. تسارع في الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين

قالت مؤسسة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية: إن بناء المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، زاد خلال فترة حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد بنسبة 62%.
وقالت المؤسسة الحقوقية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: إن بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس، قفز 62% خلال فترة حكومة "بينيت – لبيد"، مقارنة بالحكومة التي سبقتها بزعامة بنيامين نتانياهو؛ وفقًا لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم السبت.
وأشارت إلى أن وتيرة عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين ارتفعت بمقدار 35% خلال فترة الحكومة الحالية، مقارنة بالحكومة التي سبقتها؛ حيث بنيت 6 بؤر استيطانية خلال فترة الحكومة الحالية؛ بحسب "فرانس 24".
وأضافت أن حكومة "بينيت لبيد" عززت عددًا من الخطط الإستراتيجية الفتّاكة التي تضرّ بشكل خاص بفرصة التنمية والاستمرارية الفلسطينية، وحلّ الدولتين والتوصل إلى اتفاق سياسي.