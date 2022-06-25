"خطط إسرائيلية فتاكة".. تسارع في الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين





وقالت المؤسسة الحقوقية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: إن بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس، قفز 62% خلال فترة حكومة "بينيت – لبيد"، مقارنة بالحكومة التي سبقتها بزعامة بنيامين نتانياهو؛ وفقًا لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم السبت.