خطوة غير مسبوقة.. "بايدن" يأمر باستخدام مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي لمدة 6 أشهر

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة ستة أشهر، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ أمريكا لوقف ارتفاع الأسعار؛ بحسب ما أعلن البيت الأبيض اليوم "الخميس".

وأوضح البيت الأبيض أن هذه الكمية من النفط ستكون إجراءً انتقاليًا حتى يزداد الإنتاج الأمريكي في نهاية العام؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أن العالم لم يقم إطلاقًا باستخدام احتياطي نفطي بمعدل مليون برميل في اليوم لهذه الفترة الزمنية، وسيوفر هذا الاستخدام القياسي كمية تاريخية من الإمداد لتكون بمثابة جسر حتى نهاية العام.