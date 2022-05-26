خلال مداهمة أمنية في إسطنبول.. تركيا تعتقل الزعيم الجديد لـ"داعش"

أفاد مسؤولون أتراك كبار، اليوم (الخميس)، أن قوات شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي الجديد، خلال مداهمة أمنية في إسطنبول.
ونقل موقع "أودا تي في" التركي عن المسؤولين، أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب، وعملاء استخبارات اعتقلوا رجلاً يعتقدون أنه قاد التنظيم منذ مقتل قائده السابق إبراهيم القرشي في عملية أميركية في سوريا في فبراير الماضي.
وبين المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية الأمر، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أُبلغ باحتجاز زعيم "داعش"، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التركي عن الاعتقال خلال الأيام المقبلة.
وأوضحوا أن زعيم "داعش" اعتقل بعد مراقبة الشرطة فترة طويلة لمنزل كان يقيم فيه.
وحدد "أودا تي في" هوية المحتجز بأنه "أبو الحسن القرشي"، دون أن يوضح كيف حصل على تلك المعلومات، وفقاً لـ"الشرق".