خلال مداهمة أمنية في إسطنبول.. تركيا تعتقل الزعيم الجديد لـ"داعش"

ونقل موقع "أودا تي في" التركي عن المسؤولين، أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب، وعملاء استخبارات اعتقلوا رجلاً يعتقدون أنه قاد التنظيم منذ مقتل قائده السابق إبراهيم القرشي في عملية أميركية في سوريا في فبراير الماضي.