خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية أوكرانية.. زيلنسيكي: "الدبلوماسية" يمكنها إنهاء الحرب

وتابع بالقول: "ثمة أمور لن نتمكن من تحقيقها إلا حول طاولة المفاوضات. نريد أن يعود كل شيء" كما من قبل، وهو ما "لا تريده روسيا"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.