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خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية أوكرانية.. زيلنسيكي: "الدبلوماسية" يمكنها إنهاء الحرب
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسيكي، السبت، أن وحدها السبل "الدبلوماسية" يمكنها إنهاء الحرب في أوكرانيا في وقت باتت المفاوضات بين كييف وموسكو في طريق مسدود.
وقال زيلينسكي، خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية أوكرانية: "نهاية النزاع ستكون دبلوماسية"، مضيفًا: "الحرب ستكون دامية، وتتخللها معارك وقتال إلا أنها ستنتهي قطعًا عبر السبل الدبلوماسية".
وتابع بالقول: "ثمة أمور لن نتمكن من تحقيقها إلا حول طاولة المفاوضات. نريد أن يعود كل شيء" كما من قبل، وهو ما "لا تريده روسيا"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.