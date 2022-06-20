خلال يوم.. الحوثيون يرتكبون 111 خرقاً للهدنة في 6 محافظات

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت أمس، في جبهات محافظات: الحديدة، وتعز، والضالع، وحجّة، والجوف، ومأرب.
وبين الجيش الوطني أن الانتهاكات توزعت بين 32 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و25 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و18 خرقاً في محور البرح غربي تعز، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و16 خرقاً في جبهات محور تعز، وخرقان في الجوف، وخرقان في جبهة مريس بمحور الضالع.
وأضاف أن الانتهاكات شملت إطلاق النار على مواقع الجيش الوطني بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح أن مليشيا الحوثي واصلت استحداث مواقع، وشق طرقات فرعية، ونشر عيارات ومدفعية في مختلف الجبهات، وتركّزت بشكل أساسي في الجبهات الجنوبية والغربية بمحافظة مأرب.