خلال يوم.. الحوثيون يرتكبون 111 خرقاً للهدنة في 6 محافظات

وبين الجيش الوطني أن الانتهاكات توزعت بين 32 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و25 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و18 خرقاً في محور البرح غربي تعز، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و16 خرقاً في جبهات محور تعز، وخرقان في الجوف، وخرقان في جبهة مريس بمحور الضالع.