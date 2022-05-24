خلال يوم واحد.. الحوثيون ارتكبوا 63 خرقًا للهدنة في 5 محافظات

وأوضح الجيش الوطني في بيان أن الخروقات توزعت بين 19 خرقًا في جبهات محور تعز، و14 خرقًا في جبهات محافظة حجة، و11 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و8 خروقات في محور البرح غرب تعز، و6 خروقات جنوب وغرب وشمال مأرب، و5 خروقات في جبهات محور الضالع.