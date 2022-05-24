خلال يوم واحد.. الحوثيون ارتكبوا 63 خرقًا للهدنة في 5 محافظات

أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت أمس 63 خرقًا للهدنة في جبهات محافظات: الضالع، وتعز، والحديدة، وحجة، ومأرب.
وأوضح الجيش الوطني في بيان أن الخروقات توزعت بين 19 خرقًا في جبهات محور تعز، و14 خرقًا في جبهات محافظة حجة، و11 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و8 خروقات في محور البرح غرب تعز، و6 خروقات جنوب وغرب وشمال مأرب، و5 خروقات في جبهات محور الضالع.
وأضاف بأن الخروقات شملت عملية هجومية واسعة، شنتها الميليشيا الحوثية على مواقع عسكرية بقطاع الكويحة في تعز، استخدمت فيها عربات "بي إم بي"، وتمكنت القوات من كسر الهجوم بكل كفاءة واقتدار.
وبيَّن أن الميليشيا الحوثية استمرت في إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة في الجبهات المذكورة كافة بالمدفعية وبالعيارات المختلفة وبالطائرات المسيَّرة المفخخة.
وأفاد الجيش الوطني بأن الميليشيا الحوثية واصلت الدفع بتعزيزات كبيرة إلى جبهات محافظتَي تعز ومأرب، منها نحو 200 فرد استقدمتهم من مراكزها التدريبية بمحافظتَي ذمار وإب إلى الجبهات الشمالية والشمالية الشرقية، وإلى جبهة مقبنة بمحور تعز، وتعزيزات بشرية على متن 6 وسائل إلى الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، بالتزامن مع استحداث مواقع وشق طرقات فرعية غرب مأرب.