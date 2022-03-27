"خيبة أمل من الفصائل" .. المرشحون المستقلون يحصدون أصوات الانتخابات المحلية الفلسطينية

حصد المرشحون المستقلون في الانتخابات المحلية الفلسطينية غالبية أصوات الناخبين بواقع 64 في المئة، مسجلين ارتفاعاً بنحو 37 في المئة عن الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات، بحسب ما أفادت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم (الأحد).
وبينت اللجنة أن نسبة الإقبال على التصويت لاختيار 50 مجلساً بلدياً، موزعة على جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بلغت 53.7 في المئة.
من جانبها، أعلنت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس فوزها، معتبرة أن "النتائج أظهرت تجديد الثقة في الحركة"، لكن الخبراء أكدوا أن النتائج عكست أمراً آخر.
من جهته، رأى المحلل السياسي جهاد حرب أن "المواطنين الفلسطينيين يشعرون بخيبة أمل تجاه الفصائل المختلفة، وأن الإحباط شجع على ظهور العديد من القوائم المختلفة.
ورجح "حرب" أن تكون حركتا فتح وحماس الفصيلان الفلسطينيان المسيطران على المشهد السياسي، قد رشحتا عدداً من المستقلين.