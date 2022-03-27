"خيبة أمل من الفصائل" .. المرشحون المستقلون يحصدون أصوات الانتخابات المحلية الفلسطينية

حصد المرشحون المستقلون في الانتخابات المحلية الفلسطينية غالبية أصوات الناخبين بواقع 64 في المئة، مسجلين ارتفاعاً بنحو 37 في المئة عن الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات، بحسب ما أفادت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم (الأحد).