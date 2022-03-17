دحْر الحوثيين عن عدة مواقع جنوب مأرب

دحرت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم "الخميس"، ميليشيا الحوثي الإيرانية من عدة مواقع كانت تتمركز فيها بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
وأفاد قائد عمليات اللواء 13 مشاة العميد علي سنان، بأن الجيش الوطني والمقاومة دحرا ميليشيا الحوثي من عدة مواقع، بعد تكبيدها خسائر بشرية ومادية في الأرواح والعتاد؛ وفقًا لـ" سبتمبر نت".
وأضاف أن جنود الجيش الوطني والمقاومة لن يتوقفوا عند تحرير جبل أو موقع معين بحد ذاته، بل سيستمرون في تقدمهم الميداني حتى تحرير واستعادة كامل التراب الوطني من قبضة الميليشيا الإيرانية.
وبين "سنان" أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات تعزيزات وآليات، ومواقع متفرقة لميليشيا الحوثي؛ مما أسفر عن مقتل العشرات من العناصر الإرهابية، وتدمير أطقم قتالية ومقتل جميع من كانوا على متنها.