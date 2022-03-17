دحْر الحوثيين عن عدة مواقع جنوب مأرب

وبين "سنان" أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات تعزيزات وآليات، ومواقع متفرقة لميليشيا الحوثي؛ مما أسفر عن مقتل العشرات من العناصر الإرهابية، وتدمير أطقم قتالية ومقتل جميع من كانوا على متنها.