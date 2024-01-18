لا لإضاعة الوقت.. "خارجية فلسطين": على أمريكا أن تتحلى بالجرأة وتعترف بدولتنا

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا"، أضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن تحقيق ذلك سيجبر دولة الاحتلال على التكيف مع هذا القرار، والانصياع له، بديلاً عن إضاعة المزيد من الوقت بالاكتفاء بتوجيه المناشدات والمطالبات للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تستخف بالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وبالمطالبات الأمريكية نفسها.