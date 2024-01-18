لا لإضاعة الوقت.. "خارجية فلسطين": على أمريكا أن تتحلى بالجرأة وتعترف بدولتنا

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإدارة الأمريكية إلى المبادرة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا"، أضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن تحقيق ذلك سيجبر دولة الاحتلال على التكيف مع هذا القرار، والانصياع له، بديلاً عن إضاعة المزيد من الوقت بالاكتفاء بتوجيه المناشدات والمطالبات للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تستخف بالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وبالمطالبات الأمريكية نفسها.
وتابعت: آن الأوان للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية أن يتحلوا بالجرأة والشجاعة ويخرجوا في مواقفهم وسياستهم عن الأنماط التقليدية في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع في المنطقة.
وأكدت "الخارجية الفلسطينية" أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يبدأ بشكل عملي بالاعتراف الأمريكي والدولي بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن ذلك هو المسار الصحيح والمدخل الوحيد لحماية حل الدولتين.