دعوة لإنهاء استثناء إسرائيل.. رسالة عاجلة من "الخارجية الفلسطينية"

وحثت الخارجيةُ الأطرافَ المتعاقدة السامية إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي أنشئ على أرض دولة فلسطين في تحدٍّ لكل المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية، وطالبت بإنهاء الظلم المتواصل الذي حرم أجيالًا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم.