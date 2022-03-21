دلالةٌ خطيرة على توسع الحرب الروسية.. سفير دولة حليفة لموسكو يغادر كييف

واستند الموقع في رؤياه إلى مصادر أوروبية، رفض أن يكشف عن هويتها.

وقبل اندلاع الحرب -وفق "سكاي نيوز عربية"- نقلت روسيا عشرات الآلاف من جنودها إلى بيلاروسيا؛ في خطوة قالت إنها من أجل إجراء مناورات حربية لا تهدد أحدًا.