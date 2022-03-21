دلالةٌ خطيرة على توسع الحرب الروسية.. سفير دولة حليفة لموسكو يغادر كييف

يبدو أن روسيا تُجَهّز لتوسيع نطاق الحرب في أوكرانيا، عبر فتح جبهة جديدة؛ وفق ما استدلت عليه مصادر غربية بإشارات؛ منها مغادرة سفير بيلاروسيا الموالية لموسكو من أوكرانيا.
وبيلاروسيا هي دولة حليفة لروسيا، ووقفت في صفها في الحرب الحالية المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.
وقال موقع (washingtonexaminer) الإخباري الأمريكي: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لفتح جبهة جديدة في الحرب المستعرة بأوكرانيا؛ لممارسة ضغط أكبر على القوات الأوكرانية، وربما لقطع خطوط الدعم من الحفاء الغربيين، انطلاقًا من بيلاروسيا.
واستند الموقع في رؤياه إلى مصادر أوروبية، رفض أن يكشف عن هويتها.
وقبل اندلاع الحرب -وفق "سكاي نيوز عربية"- نقلت روسيا عشرات الآلاف من جنودها إلى بيلاروسيا؛ في خطوة قالت إنها من أجل إجراء مناورات حربية لا تهدد أحدًا.
وتحدثت تقارير عديدة عن أن القوات الروسية اتخذت من بيلاروسيا قاعدة للهجوم على أوكرانيا في الحرب الحالية؛ لكن مينسك نفت أكثر من مرة، على لسان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أن تكون متورطة في الحرب.
ونقل الموقع الأمريكي عمن وصفه بـ"المسؤول الأوروبي الكبير" قوله إن نقطة الانطلاق التي تمثلها بيلاروسيا "تسمح لهم (الروس) بمواصلة الضغط على غرب أوكرانيا وإمكانية قطع خط إمدادات المساعدات لها".
وأضاف أن هذا الأمر يمكن أن يحدث؛ خاصة إذا تَمَكّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إقناع حليفه لوكاشينكو بدفع قواته للحرب في أوكرانيا.
ويشك مسؤولون أوكرانيا من احتمال وجود خطة كهذه قيد التنفيذ، تستهدف مقاطعة فولين في شمال غرب أوكرانيا، بمحاذاة الحدود مع بيلاروسيا.
وكانت مغادرة السفير البيلاروسي لدى كييف، إيهار سوكول المفاجئة، صادمة للعديد من المسؤولين الأوروبيين والمعارضين البيلاروسيين باعتبارها "نذير شؤم".
وقال مسؤول أوروبي كبير ثانٍ للموقع الأمريكي: "بالتأكيد، مغادرتهم الآن تثير كل أنواع الاحتمالات".
وأضاف: "من المحتمل للغاية أن خروج سفارتهم أو دبلوماسييهم؛ يعني أنهم ربما على وشك الانضمام إلى الحرب علانية إلى جانب روسيا؛ وذلك من بين إشارات أخرى".