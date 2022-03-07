دولة كبرى بالمقدمة.. الملايين زاروا موقع "الراغبين بالقتال في أوكرانيا"

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن ملايين الأشخاص زاروا موقع "الراغبين بالقتال" في أوكرانيا، وقدمت بالأرقام أعداد ودول هؤلاء الزوار.
وقالت الوزارة في منشور على تويتر إنه "خلال الـ 24 ساعة الأولى، زار نحو 13 مليون شخص موقع fightforua.org ".
وأوضحت أن هذا الموقع "مختص بالمواطنين الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى فيلق الدفاع الدولي لأوكرانيا والدفاع عن السلام والأمن في العالم".
وقال موقع "الحرة"، إنه وفقًا لإحصائية عدد الزوار، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى وسجلت نحو 4 ملايين زائر، فيما جاءت الصين بالمرتبة الثانية مع مليوني زائر.
وأشارت الإحصائية إلى مئات آلاف الزائرين للموقع من دول مثل فرنسا وكندا والهند وبريطانيا والبرازيل وألمانيا وتايلند.
ويذكر أن أوكرانيا أعلنت قبل أيام عن تشكيل "فيلق دولي" للمتطوعين الأجانب الراغبين بالقتال ضد روسيا.
واستجاب العشرات للدعوة الأوكرانية، رغم المخاطر الهائلة التي قد يتعرضون لها والأوضاع غير المستقرة.
وكانت أوكرانيا قد ألغت مؤقتًا إجراءات الحصول على التأشيرة للمتطوعين الأجانب الذين يرغبون في دخول البلاد والانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية.
وقد قال وزير الخارجية دميترو كوليبا، إن أي شخص مهتم بالمشاركة يجب أن يتصل بالبعثة الدبلوماسية الأوكرانية في بلده، مضيفًا: "هزمنا هتلر معًا، وسوف نهزم بوتين أيضًا".