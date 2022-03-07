دولة كبرى بالمقدمة.. الملايين زاروا موقع "الراغبين بالقتال في أوكرانيا"

وقد قال وزير الخارجية دميترو كوليبا، إن أي شخص مهتم بالمشاركة يجب أن يتصل بالبعثة الدبلوماسية الأوكرانية في بلده، مضيفًا: "هزمنا هتلر معًا، وسوف نهزم بوتين أيضًا".