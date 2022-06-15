دول مجلس التعاون تشدد على احترام سيادة واستقلال السودان الشقيق

وفِي كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مناقشة الأوضاع في السودان، اليوم، أثنى على جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية ا(يفاد) في دفع الأطياف السودانية باتجاه الانخراط في الحوار السياسي بهدف إنهاء الأزمة والوصول إلى تحقيق السلطة الانتقالية المدنية.