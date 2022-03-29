دون مصافحة.. بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا

ذكر التلفزيون الأوكراني أن المحادثات مع روسيا بدأت في تركيا، اليوم (الثلاثاء)، من دون أن يتصافح أعضاء الوفدين.
وقال ميخائيلو بودولياك المستشار السياسي للرئيس الأوكراني، في تصريحات للتلفزيون: "تجري الآن مشاورات مكثفة حول بعض القضايا المهمة، أهمها اتفاق على ضمانات دولية لأمن أوكرانيا، لأننا بهذا الاتفاق سنتمكن من إنهاء الحرب كما تحتاج أوكرانيا".
وأضاف: "القضية الثانية هي وقف إطلاق النار لحل كل المشكلات الإنسانية المتفاقمة".
وبين المستشار الرئاسي أن المفاوضات ستناقش مشكلة أخرى تتمثل في تصعيد الحرب، التي تتضمن انتهاكًا لقواعد الحرب.