دون مصافحة.. بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا

وقال ميخائيلو بودولياك المستشار السياسي للرئيس الأوكراني، في تصريحات للتلفزيون: "تجري الآن مشاورات مكثفة حول بعض القضايا المهمة، أهمها اتفاق على ضمانات دولية لأمن أوكرانيا، لأننا بهذا الاتفاق سنتمكن من إنهاء الحرب كما تحتاج أوكرانيا".