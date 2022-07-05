دون مقاومة.. توقيف مُطلِق النار على مسيرة عيد الاستقلال بشيكاغو

أوقفت السلطات الأمريكية مساء الاثنين، شابًّا يُشتبه في أنه أطلق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو (شمال) على حشد من الناس كانوا يحضرون استعراضًا بمناسبة عيد الاستقلال، في هجوم أوقَعَ 6 قتلى و26 جريحًا على الأقل.
ونقلت صحيفة عن مصدر أمني قوله إن المشتبه به روبرت إي. كريمو الثالث الملقب بـ"بوبي" (22 عامًا) أُوقِف دون مقاومة، بعدما رصدته الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو؛ لتنتهي بذلك عملية تعقب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة.
وكانت الشرطة قد نشرت صورة للمشتبه فيه بدا فيها شابًّا ذا وجه نحيل، تغطي الوشوم رقبته، وقد عرفت عنه أنه "يتحدر من المنطقة".
ووقعت هذه المأساة الجديدة وفق صحيفة "البيان" في بلد لم يستفق بعدُ من صدمات متتالية أحدثتها سلسلة هجمات مسلحة أوقعت العديد من القتلى.
وقالت الشرطة: إن المشتبه فيه تسلح ببندقية قوية، واعتلى سطح متجر؛ حيث راح يطلق النار على أناس تجمعوا لمشاهدة الاستعراض السنوي بمناسبة العيد الوطني الذي تحتفل به الولايات المتحدة في الرابع من يوليو من كل عام.
وبحسب شرطة هايلاند بارك، البلدة الفارهة الواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغان والبالغ عدد سكانها 30 ألف نسمة؛ فإن المسلح تَرَجل واستقل سيارة فضية اللون ولاذ بالفرار.