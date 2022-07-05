دون مقاومة.. توقيف مُطلِق النار على مسيرة عيد الاستقلال بشيكاغو

أوقفت السلطات الأمريكية مساء الاثنين، شابًّا يُشتبه في أنه أطلق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو (شمال) على حشد من الناس كانوا يحضرون استعراضًا بمناسبة عيد الاستقلال، في هجوم أوقَعَ 6 قتلى و26 جريحًا على الأقل.