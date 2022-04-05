رؤوس سهلة النشر.. "سوق الصواريخ والقنابل النووية".. أرقام ودول وقفزة!

ذكر تقرير صادر عن مؤسسة "ألايد ماركت ريسيرش" للأبحاث، أمس الإثنين، أنه من المفترض أن يتجاوز حجم السوق العالمية للصواريخ والقنابل النووية 126 مليار دولار في غضون عشر سنوات، بارتفاع نحو 73 بالمئة عن مستويات عام 2020، وذلك بعد أن أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تحفيز الإنفاق العسكري.