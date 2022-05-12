رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي

من جانبه، قال "كيشيدا" الذي انضمت حكومته إلى العقوبات الغربية على موسكو ولا سيما في مجالي المال والطاقة: "إن غزو روسيا لأوكرانيا لا يعني أوروبا فقط، بل يهز قلب النظام العالمي، بما في ذلك آسيا، ويجب عدم السماح بذلك".