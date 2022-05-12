رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال زيارة إلى طوكيو اليوم (الخميس)، أنّ روسيا تشكّل أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي؛ بسبب غزوها جارتها أوكرانيا.
وذكرت أورسولا فون دير لايين، بعدما التقت برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أنّ "روسيا هي اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بحربها الهجمية ضدّ أوكرانيا وتحالفها المثير للقلق مع الصين"، وفقاً لـ"يورونيوز".
من جانبه، قال "كيشيدا" الذي انضمت حكومته إلى العقوبات الغربية على موسكو ولا سيما في مجالي المال والطاقة: "إن غزو روسيا لأوكرانيا لا يعني أوروبا فقط، بل يهز قلب النظام العالمي، بما في ذلك آسيا، ويجب عدم السماح بذلك".