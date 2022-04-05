رئيسة المفوضية الأوروبية وكبير الدبلوماسيين يجتمعان مع "زيلينسكي" لكن في كييف

أعلن الناطق باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، اليوم (الثلاثاء)، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، سيزوران كييف في وقت لاحق خلال الأسبوع الجاري للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقال "مامر" عبر "تويتر": "إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيسافران هذا الأسبوع إلى كييف للقاء الرئيس زيلينسكي، وذلك قبل عقد مؤتمر الوقوف من أجل أوكرانيا، في العاصمة البولندية وارسو 9 أبريل الجاري".