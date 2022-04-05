رئيسة المفوضية الأوروبية وكبير الدبلوماسيين يجتمعان مع "زيلينسكي" لكن في كييف

وقال "مامر" عبر "تويتر": "إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيسافران هذا الأسبوع إلى كييف للقاء الرئيس زيلينسكي، وذلك قبل عقد مؤتمر الوقوف من أجل أوكرانيا، في العاصمة البولندية وارسو 9 أبريل الجاري".