رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب تحويل غزو أوكرانيا لفشل استراتيجي لـ"بوتين"

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم (الثلاثاء): "إن على أوكرانيا أن تفوز في الحرب التي تخوضها ضد روسيا، بما يجعل غزوها إخفاقاً استراتيجياً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأضافت لقادة الأعمال العالميين في منتدى دافوس: "إن روسيا تعامل ملايين الناس ليس على أنهم بشر، وإنما كسكان مجهولي الهوية يتم نقلهم أو السيطرة عليهم أو وضعهم كعازل بين القوات العسكرية، محاولة لدهس تطلعات أمة بأكملها بالدبابات".
وتابعت أور سولا فون دير لاين: "يجب أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب ويجب أن يكون عدوان بوتين فشلاً استراتيجياً".
وأشارت إلى أن قواعد اللعبة الروسية قادمة مباشرة من قرن آخر.