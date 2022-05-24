رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب تحويل غزو أوكرانيا لفشل استراتيجي لـ"بوتين"

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم (الثلاثاء): "إن على أوكرانيا أن تفوز في الحرب التي تخوضها ضد روسيا، بما يجعل غزوها إخفاقاً استراتيجياً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".