رئيسة وزراء السويد تتعهد في كييف بفرض عقوبات على موسكو

تعهدت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن، خلال زيارة إلى كييف، بزيادة الدعم الأوروبي لأوكرانيا وفرض عقوبات إضافية على موسكو التي يتقدم جيشها في شرق هذا البلد.
وقالت "أندرسن" خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لا ينبغي أن نسمح لروسيا بأن تجني مكاسب من انتهاكها للقانون الدولي ومبادئ أساسية أخرى".
وأضافت أن "أفضل طريقة لكسب هذه الحرب هي زيادة الدعم لأوكرانيا، وزيادة الضغط على روسيا من خلال مزيد من العقوبات".
وشددت رئيسة الوزراء السويدية على أن "جهودنا ينبغي أن تستمر ما دامت هناك حاجةٌ لها"؛ مؤكدة أن أوكرانيا تدافع عن "قِيَمنا الأوروبية المشتركة".