رئيسة وزراء السويد تتعهد في كييف بفرض عقوبات على موسكو

وشددت رئيسة الوزراء السويدية على أن "جهودنا ينبغي أن تستمر ما دامت هناك حاجةٌ لها"؛ مؤكدة أن أوكرانيا تدافع عن "قِيَمنا الأوروبية المشتركة".