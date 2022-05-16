رئيسة وزراء السويد: قررنا رسميًا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو

وأشارت رئيسة الحكومة السويدية إلى أنها تتوجه إلى البرلمان؛ للتأكد من توافر دعم واسع بين المشرعين لقرار الترشح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مشددةً على أن ذلك سيتيح لحكومتها تبنّي قرار بهذا الشأن رسميًا.