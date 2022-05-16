رئيسة وزراء السويد: قررنا رسميًا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو

أعلنت رئيسة وزراء السويد أن بلادها قررت رسميًا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو.
وأكدت ماغدالينا أندرسون أن قرار سلطات بلدها تقديم طلب للانضمام إلى حلف الناتو "ليس موجهًا ضد روسيا".
وقالت أندرسون، في مؤتمر صحفي: "الشيء الأفضل بالنسبة لأمن السويد هو أن نقدم طلبًا لمنحنا العضوية الآن، وأن نفعل ذلك مع فنلندا".
وأضافت: "هذا يصب في مصلحة السويد، وليس موجهًا ضد روسيا".
وأشارت رئيسة الحكومة السويدية إلى أنها تتوجه إلى البرلمان؛ للتأكد من توافر دعم واسع بين المشرعين لقرار الترشح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مشددةً على أن ذلك سيتيح لحكومتها تبنّي قرار بهذا الشأن رسميًا.
ويأتي ذلك على خلفية إعلان الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحاكم الذي تترأسه "أندرسون" أنه قرر العمل على تقديم طلب لانضمام البلاد إلى الناتو.
وصرحت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي بأن سبب هذا القرار يعود إلى تفاقم الوضع الأمني في السويد وأوروبا عمومًا؛ نتيجة لبدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.