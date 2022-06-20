رئيسة وزراء فرنسا: نتيجة الانتخابات التشريعية خطرٌ على البلاد

وكانت مكاتب الاقتراع قد أغلقت أبوابها مساء الأحد، في أعقاب الجولة الثانية للانتخابات، حيث خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير في إصلاحاته في ولايته الثانية، بحسب توقعات أعلنت مساء الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.