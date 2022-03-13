رئيس أوكرانيا محذّراً روسيا: ستواجهون قتالاً حتى الموت إذا اقتربتم من "كييف"

في الوقت الذي استيقظ فيه سكان "كييف" مجدّداً على صوت صافرات الإنذار صباح اليوم، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القوات الروسية من أنها ستواجه قتالاً حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة.