رئيس أوكرانيا محذّراً روسيا: ستواجهون قتالاً حتى الموت إذا اقتربتم من "كييف"

في الوقت الذي استيقظ فيه سكان "كييف" مجدّداً على صوت صافرات الإنذار صباح اليوم، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القوات الروسية من أنها ستواجه قتالاً حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة.
وقال زيلينسكي: "إذا قرروا قصف كييف بالقنابل ومحو تاريخ هذه المنطقة بكل بساطة وتدميرنا جميعاً، فعندئذ فقط سيدخلون كييف، إذا كان هذا هو هدفهم دعهم يدخلون لكن سيتعين عليهم العيش على هذه الأرض وحدهم".
زيلينسكي أوضح، وفق رويترز، أن بعض البلدات الصغيرة لم يعد لها وجود في الأسبوع الثالث من الهجمات الروسية (التي تعد الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية).
وتقطعت السبل بالآلاف في المدن المحاصرة من جرّاء القصف الروسي الذي أجبر 2.5 مليون أوكرانياً على الفرار إلى دول مجاورة.