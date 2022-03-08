رئيس أوكرانيا يتوسل الغرب: أرجوكم شددوا العقوبات على روسيا

وتفصيلاً، شكر الرئيس الأوكراني، في كلمة للبرلمان البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي سعى للعب دور بارز في دعم أوكرانيا ضد روسيا، على المساعدة التي قدمها بالفعل، لكنه قال إنه يتعين على بريطانيا ودول غربية أخرى فعل المزيد والضغط على روسيا بفرض مزيد من العقوبات. وطلب من هذه الدول اعتبار روسيا "دولة إرهابية".