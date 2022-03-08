رئيس التحقيق الأممي بجرائم "داعش" يطلع على استراتيجيات عمل "اعتدال"

استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري في مقر المركز بالرياض اليوم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في جرائم تنظيم داعش (يونيتاد) كريستيان ريتشر، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال مواجهة خطر الفكر المتطرف.
واطلع ريتشر خلال الزيارة على استراتيجيات عمل (اعتدال)، وتجول في إدارة القيادة والسيطرة تعرّف خلالها على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي يتم بناؤها وتطويرها داخل المركز، مؤكدا أن هناك مجالات للتعاون بين اعتدال والمركز العالمي، متطلعا لتعزيز هذا التعاون.