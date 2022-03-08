رئيس التحقيق الأممي بجرائم "داعش" يطلع على استراتيجيات عمل "اعتدال"

واطلع ريتشر خلال الزيارة على استراتيجيات عمل (اعتدال)، وتجول في إدارة القيادة والسيطرة تعرّف خلالها على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي يتم بناؤها وتطويرها داخل المركز، مؤكدا أن هناك مجالات للتعاون بين اعتدال والمركز العالمي، متطلعا لتعزيز هذا التعاون.