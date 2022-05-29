"رئيس السيادي السوداني" يعلن رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

وتعرض المئات للاعتقال، كما ووجهت الاحتجاجات السلمية بانتهاكات عديدة قتل على إثرها العشرات، آخرهم شخصان في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة جنوب الخرطوم، السبت، لكن السلطة الحالية تقول إن إعلان حالة الطوارئ كان ضرورياً لحفظ الأمن ومنع الانفلات.