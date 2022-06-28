رئيس الوزراء الأردني: الحياة عادت إلى طبيعتها في العقبة

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن الحياة عادت إلى طبيعتها في موانئ العقبة، بعد أقل من 24 ساعة على وقوع كارثة تسرُّب الغاز في أحد موانئها، أودت بحياة 13 شخصاً وإصابة نحو 260 آخرين.