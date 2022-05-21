رئيس الوزراء الأسترالي يُقر بهزيمته في الانتخابات

أقر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم (السبت)، بهزيمته في الانتخابات التشريعية، التي أنهت 9 سنوات من حكم المحافظين.
وقال "موريسون": "تحدثتُ هذا المساء مع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيزي وهنّأتُه بفوزه الانتخابي".
وأضاف: "أتطلع بعد ثلاث سنوات من الآن إلى عودة الحكومة الائتلافية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأشار الزعيم المنتهية ولايته إلى تراجع دعم الناخبين للأحزاب الكبرى في الانتخابات.
وأظهرت عمليات الفرز الأولية للأصوات، تراجُع الائتلاف المحافظ بزعامة رئيس الوزراء سكوت موريسون وحزب العمال المعارض أمام أحزاب أصغر مثل حزب الخضر ومستقلين مهتمين بالمناخ.
وذكرت هيئة البث الأسترالية أن حزب العمال سيطيح بالتحالف المحافظ الحاكم في البلاد في الانتخابات العامة؛ رغم أنه قد يتعين عليه تشكيل حكومة أقلية.