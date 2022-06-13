رئيس الوزراء البولندي: مستعدون لمقاومة هجوم روسي

أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم (الاثنين)، استعداد شعب بولندا للمقاومة في حال التعرض لهجوم روسي.
وقال "مورافيتسكي" خلال افتتاح صالة ألعاب رياضية للرماية في ميشكوف بجنوب البلاد: "إذا فكرت روسيا في مهاجمة بولندا، فإنه على روسيا أن تعلم، وعلى الكرملين أن يعلم، أن هناك 40 مليون مواطن في بولندا على استعداد لحمل السلاح في أيديهم للدفاع عن بلدهم الأم".
وأضاف: "إن الحرب في أوكرانيا أظهرت للجميع أنه ينبغي عدم النظر إلى الحرية على أنها أمر مسلّم به، وقد استمرت بولندا تحت الاحتلال الروسي قروناً عدة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وبيّن أن بولندا ستوسع جيشها وتستثمر في أنظمة أسلحة جديدة.