رئيس الوزراء البولندي: مستعدون لمقاومة هجوم روسي

وقال "مورافيتسكي" خلال افتتاح صالة ألعاب رياضية للرماية في ميشكوف بجنوب البلاد: "إذا فكرت روسيا في مهاجمة بولندا، فإنه على روسيا أن تعلم، وعلى الكرملين أن يعلم، أن هناك 40 مليون مواطن في بولندا على استعداد لحمل السلاح في أيديهم للدفاع عن بلدهم الأم".