رئيس بيلاروس: حرب أوكرانيا طالت وأقوم بكل ما يجب لوقفها

ذكر رئيس بيلاروس ألكساندر لوكاشنكو، اليوم (الخميس)، أنه لم يتوقع أن تطول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى هذه الدرجة، وأنه يقوم بكل ما يجب من أجل وقف الحرب.
وأضاف "لوكاشنكو" في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، أنه ليس في موقع مناسب لتقييم إذا ما كانت العملية العسكرية الروسية تسير حسب الخطط الموضوعة.
واعتبر أن أوكرانيا "استفزت روسيا" قبل المواجهات المسلحة، متهماً إياها بأنها ليست مهتمة بمفاوضات السلام.
ولفت إلى أنه سيكون من غير المقبول استخدام الأسلحة النووية، ولكنه لم يتحدث عمّا إذا كانت روسيا تخطط لهذا الأمر.