رئيس بيلاروس: حرب أوكرانيا طالت وأقوم بكل ما يجب لوقفها

ذكر رئيس بيلاروس ألكساندر لوكاشنكو، اليوم (الخميس)، أنه لم يتوقع أن تطول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى هذه الدرجة، وأنه يقوم بكل ما يجب من أجل وقف الحرب.