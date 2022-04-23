رئيس وزراء أوكرانيا: أمريكا ستعيد فتح سفارتها

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال: إنه يتوقع تمامًا أن تعاود الولايات المتحدة فتح سفارتها في أوكرانيا في نهاية المطاف، لكنه لم يصل إلى حد التكهن بموعد حدوث ذلك.