رئيس وزراء إثيوبيا : مذبحة جديدة في إقليم أوروميا على أيدي المتمردين

وتفصيلاً، لم يعرض مكتب أبي أحمد أعداد القتلى، لكن رابطة أمهرة بالولايات المتحدة ذكرت لأسوشيتدبرس، نقلاً عن مصادر على الأرض، أنها تعتقد أن ما بين 150 إلى 160 شخصًا ربما قتلوا في الهجمات.