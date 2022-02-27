رئيس وزراء إيطاليا يقترح الاستعانة بـ"ميركل": هي وحدها من يمكنها التحدث في موسكو

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي اليوم، حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي، إلى أن يطلبا من المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل التوسط في الصراع الأوكراني.

ووفق "الألمانية" قال رينزي لصحيفة" لاستامبا" الإيطالية: إن ميركل أحد الأشخاص القليلين الذين يمكنهم تولي مهمة التفاوض مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، مضيفاً: "هي الوحيدة التي يمكنها التحدث في موسكو وواشنطن وعواصم العالم، وسوف يتم الإنصات إليها".

يذكر أن ميركل التقت بالرئيس الروسي بعددٍ من المحافل خلال فترة توليها منصب مستشارة ألمانيا لمدة 16 عاماً وانتهت في ديسمبر الماضي.