رئيس وزراء روسي أسبق: يجب أن تنتصر أوكرانيا في الحرب لكبح "بوتين"

وأشار رئيس الوزراء الروسي الأسبق البالغ 64 عاماً، إلى أنه على غرار الكثير من الروس، لم يعتقد أن الحرب ستندلع، لكنه أدرك أن "بوتين" جدّي في تهديداته قبل ثلاثة أيام فقط من الغزو، عندما استدعى الرئيس الروسي القيادة العليا في مجلس الأمن إلى اجتماع بث مباشرة عبر التلفزيون.