رئيس وزراء روسي أسبق: يجب أن تنتصر أوكرانيا في الحرب لكبح "بوتين"

توقّع رئيس الوزراء الروسي الأسبق ميخائيل كاسيانوف، اليوم (الاثنين)، أن تستمر حرب روسيا على أوكرانيا لمدة تصل إلى عامين، لافتاً إلى ضرورة أن تنتصر أوكرانيا؛ لأنها إذا سقطت فإن دول البلطيق ستكون التالية.
وقال "كاسيانوف" الذي كان رئيسًا للحكومة الروسية بين عامَي 2000 و2004: "إن الرئيس فلاديمير بوتين، تمكّن على مدار العشرين عاماً الماضية من بناء نظام قائم على الإفلات من العقاب والترهيب".
وأضاف: "هذا ما حققه نظام بدأ، بتشجيع من بوتين كرئيس للبلاد، العمل بطريقة أقسى وأكثر وحشية مما كان عليه في المراحل الأخيرة من الاتحاد السوفييتي"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأشار رئيس الوزراء الروسي الأسبق البالغ 64 عاماً، إلى أنه على غرار الكثير من الروس، لم يعتقد أن الحرب ستندلع، لكنه أدرك أن "بوتين" جدّي في تهديداته قبل ثلاثة أيام فقط من الغزو، عندما استدعى الرئيس الروسي القيادة العليا في مجلس الأمن إلى اجتماع بث مباشرة عبر التلفزيون.
واعتبر أن "بوتين" لم يكن يفكر بطريقة صحيحة عندما اجتاح أوكرانيا، وأن نتيجة الحرب ستحدد أيضاً مستقبل روسيا.
وبيّن "كاسيانوف" أنه غادر روسيا؛ بسبب معارضته الهجوم الروسي على أوكرانيا، ويعيش في أوروبا، لكنه رفض كشف موقعه؛ خوفاً على سلامته.