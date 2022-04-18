رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل لا تكترث للإدانات اللفظية والمطلوب إجراءات جديدة لوقف الاعتداءات

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان على المسجد الأقصى والمصلين فيه، بالعمل الوحشي ويرتقي إلى مستوى الجريمة، بهمجيته ضد الركّع السجود من كبار السن والأطفال والنساء، وأن هذا العدوان أصبح متكرراً ويجب أن يتوقف حفاظاً على قدسية المكان، فالمكان للمسلمين وحدهم فقط.