رئيس وفد أعضاء الكونجرس: العلاقة الأمريكية - السعودية تُمثل أهمية كبرى بالنسبة لبلادنا

وذكر أن المجتمع السعودي يشهد نهضة تنموية شاملة ومشاريع كبرى غير مسبوقة في مختلف المجالات تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تشريع وتحديث عدد من الأنظمة، ومن ذلك ما أعلن عنه سمو ولي العهد؛ وهي: نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، وبناء القدرات الوطنية، وتمكين المرأة للإسهام في التنمية، ورفع جودة حياة المواطن، ومحاربة الفساد بجميع أنواعه.