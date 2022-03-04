رجلا أعمال لبنانيان.. والوجهة غينيا.. أمريكا تعاقب "حزب اللات" مجددًا

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن الولايات المتحدة ملتزمة بعرقلة نشاط حزب الله، بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات، محذرة من أن "أفعال حزب الله تهدد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني".