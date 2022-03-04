رجلا أعمال لبنانيان.. والوجهة غينيا.. أمريكا تعاقب "حزب اللات" مجددًا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة فرض عقوبات على ممولَيْن لحزب الله اللبناني في غينيا؛ وذلك بهدف تعطيل شبكة أعماله في غرب إفريقيا.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأمريكي إن وزارة الخزانة تواصل كشف رجال الأعمال الذين يدعمون أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار من خلال الرشاوى وأنشطة الفساد الأخرى.
كما أعلن إدراج رجلَيْ الأعمال اللبنانيَّيْن علي سعادة وإبراهيم طاهر على قائمة العقوبات؛ وذلك لتقديمهما مساعدات مادية ومالية لحزب الله، بحسب ما نقلت "العربية.نت".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن الولايات المتحدة ملتزمة بعرقلة نشاط حزب الله، بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات، محذرة من أن "أفعال حزب الله تهدد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني".
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في يناير الماضي عقوبات على 3 رجال أعمال على علاقة بحزب الله اللبناني، قائلة إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للميليشيات المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يشهد فيه البلد أزمة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أضافت كلاً من عادل دياب وعلي محمد الداون وجهاد سالم العلم وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة لقائمتها الخاصة بالعقوبات.
كما أضافت بأنه "من خلال رجال أعمال كهؤلاء المحددين اليوم يصل حزب الله للدعم العيني والمالي عبر القطاع التجاري المشروع من أجل تمويل أعماله الإرهابية، ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية".