رجل أعمال روسي يعرض مكافأة مالية لمن يقبض على "بوتين"

عرض رجل أعمال روسي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية جائزة مالية قدرها مليون دولار أمريكي؛ لمن يلقي القبض على الرئيس فلاديمير بوتين بوصفه "مجرم حرب"، وفقًا لما أوردت "يورونيوز" اليوم (الخميس).

وذكر رجل الأعمال أليكس كونانيخن في منشور على موقع لينكد، أنه خصص تلك المكافأة انطلاقًا من واجبه كمواطن روسي يرفض غزو موسكو لأوكرانيا.

ووعد بدفع مليون دولار للضابط أو الضباط الذين يلتزمون بواجبهم الدستوري ويلقون القبض على "بوتين كمجرم حرب" بموجب القوانين الروسية والدولية.

وتعهد "كونانيخين" بمساعدة أوكرانيا في جهودها البطولية لمواجهة هجوم "بوتين".

وقال رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والأرجنتينية بجانب الروسية: "إذا أدلى عدد كافٍ من الأشخاص الآخرين بتصريحات مماثلة فقد يزيد ذلك من فرص اعتقال بوتين وتقديمه إلى العدالة".