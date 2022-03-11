رحَّب بهم "بوتين" وأعفاهم "زيلنيسكي" من التأشيرة.. كيف تُصنِّف الأمم المتحدة "المرتزقة"؟

وتعرِّف "الاتفاقية" المشار إليها أعلاه "المرتزق" بأنه أي شخص يُجنَّد خصيصًا، محليًّا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح، ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، كما لا يكون من رعايا طرف في النزاع، ولا من المقيمين في إقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع، وليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع.