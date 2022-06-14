ردًا على ابتزاز روسيا.. الاتحاد الأوروبي يتجه لإسرائيل لشراء الغاز

وأفادت "غازبروم" في بيان نشرته على "تلجرام" بأنه "لا يمكن ضمان شحنات الغاز بواسطة خط أنابيب نورد ستريم إلا بما تصل كميته إلى 100 مليون متر مكعّب من الغاز يوميًا بدلًا من 167 مليون متر مكعّب يوميًا كما كان مخططًا".