ردًا على ابتزاز روسيا.. الاتحاد الأوروبي يتجه لإسرائيل لشراء الغاز

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم (الثلاثاء)، أن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز تعاونه في مجال الطاقة مع إسرائيل؛ ردًا على ابتزاز روسيا، التي قطعت إمدادات الغاز عن دول أوروبية انتقامًا لدعمها لأوكرانيا.
وقالت أورسولا فون في خطاب ألقته في جامعة بن جوريون بجنوب إسرائيل: "استخدم الكرملين اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي لابتزازنا".
في سياق متصل، خفضت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بأكثر من 40 في المئة يومياً، نظرًا لعدم تسلّمها المعدات الضرورية من شركة "سيمنز" الألمانية.
وأفادت "غازبروم" في بيان نشرته على "تلجرام" بأنه "لا يمكن ضمان شحنات الغاز بواسطة خط أنابيب نورد ستريم إلا بما تصل كميته إلى 100 مليون متر مكعّب من الغاز يوميًا بدلًا من 167 مليون متر مكعّب يوميًا كما كان مخططًا".