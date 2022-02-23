رداً على الاعتراف بالانفصاليين الأوكرانيين .. الاتحاد الأوروبي يعاقب كل أعضاء البرلمان الروسي

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء)، حزمة من العقوبات على روسيا؛ رداً على قرارها الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين لوغانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا، وإرسال قوات إليهما.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته "فرانس 24" أنه قرر توسيع التدابير التقييدية لتشمل جميع الأعضاء الـ 351 في مجلس الدوما الروسي، الذين صوتوا في 15 فبراير لصالح النداء الموجه إلى الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وبين أنه سيفرض عقوبات على 27 من الأشخاص والكيانات البارزة في روسيا، ممن لعبوا أدواراً في تهديد سلامة واستقلال أوكرانيا.