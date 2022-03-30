رداً على مهاجمة "أرامكو" وأربيل.. أميركا تعاقب مزودي برنامج إيران الصاروخي

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ البالستية.
وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن العقوبات تأتي بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل، في كردستان العراق في 13 مارس، الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني، وكذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه المتمردون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، على منشأة أرامكو السعودية في 25 مارس، فضلاً عن الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد السعودية والإمارات، وفقاً لـ"الحرة".
وأوضحت أن العقوبات تستهدف الإيراني محمد علي حسيني وشبكة شركاته، كمزودين لبرنامج إيران المثير للجدل.
وأضافت أنه سيجري تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة، ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وبينت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضاً شركة الصدر، التي عملت نيابة عن شركة بارشين للصناعات الكيماوية الإيرانية كوسيط رئيسي، لشراء الأجزاء التي تستخدم لتطوير وقود الصواريخ.