رداً على مهاجمة "أرامكو" وأربيل.. أميركا تعاقب مزودي برنامج إيران الصاروخي

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن العقوبات تأتي بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل، في كردستان العراق في 13 مارس، الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني، وكذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه المتمردون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، على منشأة أرامكو السعودية في 25 مارس، فضلاً عن الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد السعودية والإمارات، وفقاً لـ"الحرة".