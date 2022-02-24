"رد بأشد الطرق".. الاتحاد الأوروبي يتوعد روسيا بعقاب صارم يقوض اقتصادها

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين، اليوم "الخميس"، أن العقوبات التي سيفرضها الاتحاد ستقوض النمو الاقتصادي لروسيا.

وأضافت "دير لاين" أن العقوبات ستؤدي إلى تدهور خطير في الاقتصاد الروسي؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبينت أن روسيا ستحاسب على هذا الانتهاك الصارخ لسيادة أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "نعدّ حزمة عقوبات صارمة على روسيا، وسنقيّد وصول موسكو إلى الأسواق العالمية”.

وأوضحت أن العقوبات التي سيفرضها الاتحاد ستقوّض وصول روسيا لما تحتاجه من تكنولوجيا.

وشددت على أن استقرار أوروبا على المحك، وأن الرد على روسيا سيكون بأشد الطرق.