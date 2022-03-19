رسالة حادة في فيديو جديد لـ"زيلينسكي" يقابل ظهور "بوتين" الحماسي!

وذكر "زيلينسكي"، صباح اليوم السبت، في رسالة فيديو؛ أن عدد الأشخاص الذي يبلغ 100 ألف، أمام الملعب، إلى جانب 95 ألفًا في الساحة نفسها، يتوافق تقريبًا مع عدد الجنود الروس الذين دخلوا أوكرانيا.