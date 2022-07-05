رسمياً .."الناتو" يطلق إجراءات المصادقة على انضمام السويد وفنلندا

أطلقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم (الثلاثاء)، إجراءات المصادقة رسمياً على انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"، في قرار يُعد تاريخياً لدولتين شماليتين دفعهما إليه الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقبل أن يوقع سفراء الدول الأعضاء في الحلف هذه البروتوكولات خلال احتفال أقيم في مقر "الناتو" في بروكسل، أوضح الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرج، أن توقيع بروتوكولات الانضمام يطلق عملية المصادقة في كل من الدول الأعضاء.
وقال "ستولتنبرج": "عندما نصبح 32 عضواً سنكون أقوى، في وقت نواجه فيه أخطر أزمة أمنية منذ عقود".
وأضاف: "بعد أسابيع من المحادثات المكثفة حول المخاوف الأمنية، التي طرحتها تركيا، تم التوصل إلى أرضية مشتركة، ودعت قمة مدريد البلدين المرشحين للانضمام إلى الناتو".