رسمياً .."الناتو" يطلق إجراءات المصادقة على انضمام السويد وفنلندا

وقبل أن يوقع سفراء الدول الأعضاء في الحلف هذه البروتوكولات خلال احتفال أقيم في مقر "الناتو" في بروكسل، أوضح الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرج، أن توقيع بروتوكولات الانضمام يطلق عملية المصادقة في كل من الدول الأعضاء.