رصاص من جنين إلى القدس.. إسرائيل تقتحم الأقصى وتغتال طالبة وتعتقل 8

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل"، لمناسبة عيد الفصح العبري، فيما استُشهدت طالبة فلسطينية متأثرةً بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثمانية مواطنين فلسطينيين في محافظة بيت لحم.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الإثنين، استشهاد الفتاة حنان محمود خضور؛ من قرية فقوعة- شمال شرقي جنين، متأثرةً بإصابتها برصاص قوات الاحتلال.
وكانت الفتاة "خضور"؛ وهي طالبة في الثانوية العامة قد أُصيبت برصاصة في البطن أطلقها صوبها جنود الاحتلال الإسرائيلي وهي داخل مركبة أثناء توجهها لمدرسة الخنساء في جنين، عقب اقتحامهم جنين؛ حيث نقلت إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، ووصفت إصابتها بالحرجة.
وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعدادٍ كبيرة المسجد الأقصى، في محاولةٍ لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.
كما أفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: حسن ساري حمامرة، وعبد الحكيم عامر سباتين، ومحمد يوسف زغول، وقصي محمد سباتين، ومحمد فؤاد حمامرة من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، فيما اعتقلت تلك القوات: ثائر مزهر والد الشهيد أركان من مخيم الدهيشة، وهاني فرسان بشارات من شارع الصف- وسط مدينة بيت لحم، وخالد علي الوحش، من بلدة الخضر، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.