رصاص من جنين إلى القدس.. إسرائيل تقتحم الأقصى وتغتال طالبة وتعتقل 8

كما أفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: حسن ساري حمامرة، وعبد الحكيم عامر سباتين، ومحمد يوسف زغول، وقصي محمد سباتين، ومحمد فؤاد حمامرة من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، فيما اعتقلت تلك القوات: ثائر مزهر والد الشهيد أركان من مخيم الدهيشة، وهاني فرسان بشارات من شارع الصف- وسط مدينة بيت لحم، وخالد علي الوحش، من بلدة الخضر، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.