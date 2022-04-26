رغم اتهام القوات البحرية بإغراقه.. تكليف الجيش اللبناني بالتحقيق في كارثة قارب المهاجرين

كلّف مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الجيش بالتحقيق في حادثة قارب المهاجرين، الذي غرق قبل أيام أثناء محاولة القوات البحرية توقيفه؛ ما أودى بحياة سبعة أشخاص فيما لا يزال عدة في عداد المفقودين.